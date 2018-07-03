«الأساتذة سيأخذون بعين الاعتبار صعوبة أسئلة الباك»

قالت إن عملية التصحيح الأولي ستتم خلال اليومين المقبلين.. بن غبريت:

«لا يمكن إعطاء أي نسبة نجاح تقريبية لهذا الامتحان»

قالت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، إن عملية التصحيح الأولي لامتحان شهادة البكالوريا ستتم خلال اليومين المقبلين، وستأخذ بعين الاعتبار عامل صعوبة الأسئلة في تقييم إجابات التلاميذ.

وقالت المسؤولة الأولى عن القطاع، أمس في تصريح للصحافة على هامش مراسم اختتام الدورة البرلمانية بمجلس الأمة، إن عملية التصحيح الأولي لامتحان شهادة البكالوريا التي ستتم خلال اليومين المقبلين، ستأخذ بعين الاعتبار عامل صعوبة الأسئلة في تقييم إجابات التلاميذ.

واعتبرت أنه لا يمكن إعطاء أي نسبة نجاح تقريبية لهذا الامتحان، على اعتبار أن عملية التصحيح لم تنطلق بعد، مؤكدة أن الامتحانات هذه السنة جرت في أجواء جيدة.

وفي ردها على سؤال بخصوص امتحاني شهادتي الابتدائي والمتوسط، أعلنت الوزيرة أنها ستقدم حصيلة دقيقة، غدا الأربعاء، حول مجريات هذين الامتحانين، مشيرة إلى أن النتائج النهائية مقبولة.

للتذكير، فإن نسبة النجاح الوطنية في شهادة التعليم المتوسط بلغت 56.88 من المئة، فيما بلغت نسبة النجاح في امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي 87.25 من المئة هذه السنة.