الأساتذة يتوقفون عن العمل بسبب التوقيت و الاكتظاظ في قصر الشلالة بتيارت

توقف أمس أساتذة ثانوية شبايكي عبد القادر بقصر الشلالة بتيارت عن العمل احتجاجا على ما أسموه بتأخر الإدارة على تغيير التوقيت الزمني للأساتذة.

و قال أحد الأساتذة أن الاحتجاج، جاء بعد إعطاء مهلة كافية لإدارة المؤسسة لتغيير التوقيت الذي لم يكن ملائما لهم بآخر جديد، خاصة بعد تدعيم الثانوية باساتذة جدد منذ ايام، مما اثار استياء المعنيين الذين دخلوا في احتجاج للضغط على الإدارة لتلبية مطلبهم في اقرب الاجال.

فيما تحفظ اساتذة آخرون على الاحتجاج و التحقوا بأقسامهم، لإعطاء فرصة أخرى للإدارة لتغيير التوقيت، وسط دعوات لجميع الأطراف بوجوب أخذ مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار.

واعتبر المحتجون أن تغيير التوقيت يخدم التلاميذ، كون الاستاذ ملزم بتقديم الكثير في إيجاد توقيت ملائم له.

كما طرح الأساتذة المحتجون مطالب أخرى تتعلق بنقص التجهيز و الاكتظاظ، حيث أصبحت ثانوية شبايكي عبد القادر الاكثر من حيث عدد التلاميذ الذي تجاوز 900 تلميذ، في حين هناك ثانويات أخرى بنفس المدينة أقل بكثير ولا يتجاوز عدد التلاميذ بها 300.

ناهيك عن نقص المشرفين التربويين و العمال الذي يؤثر على السير الحسن للمؤسسة .