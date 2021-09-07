الأساتذة يلتحقون بالمؤسسات التربوية اليوم

يلتحق اليوم الثلاثاء، أساتذة الأطوار الثلاثة، بالمؤسسات التربوية، وفق الرزنامة التي سطرتها وزارة التربية الوطنية.

وسيشرع، الأساتدة في إمضاء محاضر الدخول الإجتماعي، أما بالنسة للأساتذة الجدد سيمضون محاضر التنصيب.

وبهذا، سيعكتف الأساتذة على عقد مجالس الدورية، قبل إلتحاق التلاميذ، في 21 من الشهر الجاري، أين سيتم تسطير منهجية العمل.

وتجدر الإشارة، أن الوزارة الوصية، حافظت على نظام التفويج كما الموسم الدراسي السابق.

وبشأن عملية التلقيح، فستكون إجبارية لأساتذة وعمال القطاع، فيما ستمشل العملية التلاميذ خلال الفترات اللاحقة.

والجدير بالذكر، أن الطاقم الإداري إلتحق بالمؤسسات التربوية، في الفاتح من سبتمبر، أين سيشرف سلك الإداريين على عملية تسجيل التلاميذ، وكذا إعداد جداول التوقيت للمقرر التربوي.

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