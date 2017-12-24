الأسبوع الأول من العطلة لتدارك الدروس الضائعة بالبليدة

قامت مديرية التربية للبليدة، بإجراءات لتعويض الدروس الضائعة، من أجل تدارك الاضراب الذي شنه أساتذة كناباست.

وأوضحت غنيمة أيت براهم مديرة التربية لذات الولاية أن الاجراءات تتمثل في برمجة دروس تدعيمية لفائدة تلاميذ الثانويات.

وأضافت ان الدروس تكون خلال الاسبوع الأول من العطلة الشتوية، ويقوم بتدريسهم الأساتذة الغير المضربين ومفتشين.

كما يستقيذ التلميذ أيضا بعد العطلة من دروس إضافية خلال عطلة الاسبوع وكذا مساء كل ثلاثاء

وقد شن الأساتذة المنتمين للكناباست إضرابا منذ 20 يوم، وحيث عرف إستجابة كبيرة سجلت بالطور الثانوي.

وأكدت أيت براهم، أن القضاء قد فصل في “عدم شرعية الإضراب” مشيرة إلى أن مطالب الأساتذة المضربين غير واضحة و عمومية.