الأسبوع العالمي للفضاء.. كراغ ينظم يوماً علمياً مميزاً

نظّم مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية (CRAAG)، أمس الثلاثاء، يوماً علمياً مميزاً بمناسبة الأسبوع العالمي للفضاء.

في الفترة الصباحية، قدّم ثلاثة باحثين سلسلة من المحاضرات العلمية في مجالي علم الفلك والفيزياء الفلكية. حيث ألقى الدكتور بويحياوي زين الدين محاضرة بعنوان « النيزك الحكيمية: الكشف والتوصيف، الأول من نوعه في الجزائر وآفاق المستقبل ».

تلتها محاضرة الدكتور بوزياني ناصر بعنوان « التأثيرات في النظام الشمسي ».

أما المحاضرة الثالثة، فقد قدّمها الدكتور دمرجي ياسين تحت عنوان « هندسة وديناميكيات درب التبانة من خلال مهمة غايا ».

وفي الفترة المسائية، نظّمت ورشات تفاعلية للأطفال والشباب في مجال علم الفلك، أتيحت لهم من خلالها فرصة التعرف على هذا العلم بطريقة ممتعة ومبسطة. كما أُقيمت مسابقة علمية تربوية تهدف إلى نشر الثقافة العلمية وتحفيز روح الفضول والاكتشاف لدى الأجيال الصاعدة.

وشهدت الأمسية كذلك نشاطاً خاصاً لرصد البقع الشمسية، حيث تمكّن المشاركون من ملاحظتها باستخدام التلسكوبات المخصّصة لذلك.

لقد كانت هذه التظاهرة العلمية مناسبةً مثمرة لتعزيز التواصل بين البحث العلمي والمجتمع، وترسيخ حبّ العلوم الفضائية لدى الشباب.