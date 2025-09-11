الأسبوع الوطني للقرآن الكريم ببومرداس هذا الاثنين

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عن تنظيم الأسبوع الوطني للقرآن الكريم في طبعته الـ27 بولاية بومرداس،ابتداء من يوم الاثنين المقبل.

و أوضح بيان للوزارة، اليوم الخميس، أن هذه التظاهرة تنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في إطار الاحتفال بالمولد النبوي الشريف و اليوم الوطني للإمام تحت شعار ” من منابر مساجدنا تتجذر لحمة وطنا” .

ويتضمن برنامج هذه الأسبوع مسابقات قرآنية وطنية في 6 فروع وملتقى علميا وطنيا بعنوان “التماسك المجتمعي واللحمة الوطنية في ضوء القيم القرآنية”. بحضور شيوخ الزوايا وأساتذة محاضرين. وأئمة من جميع أنحاء الوطن.

يذكر أن التصفيات الولائية لمختلف الفروع باستثناء فرع القراءات القرآنية.كانت قد جرت من الفاتح جويلية إلى 7 أوت 2025 .