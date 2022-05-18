قناة النهار “الأستاذ الأسطورة”.. يروح على تلامذته بطريقته الخاصة بقلم النهار أونلاين نشر في 18 ماي 2022 - 23:00 شارك غرِّد أرسل 148 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا رابط دائم : https://nhar.tv/FLCCt اقرأ أيضا طيب معانا مع "الشاف أمين" و أستاذة الطبخ "خوشام أمال": غراتان الباذنجان وصابلي بالشكولاطة السوداء قناة النهار 30 أفريل صريح جدا: حظوظ إعادة مباراة "الجزائر - الكاميرون" في نظر الشارع الرياضي .. قناة النهار 07 ماي قناة النهار تكرم الشاب توفيق أمين تيتي محمد سليماني وأمال عبد الحفيظ في أجواء رائعة قناة النهار 03 ماي برج بوعريريج: عادة حق الملح .. تكريم للمرأة يوم عيد الفطر قناة النهار 01 ماي سعيدة نغزة: رئيس الجمهورية عندو النية الخالصة لخدمة البلاد و كاين ناس راهي تكسر فالبرنامج تاعو قناة النهار 10 ماي المسيلة: وسط جو مهيب.. تشييع جثمان الإمام الذي توفي أمس على المنبر قناة النهار 30 أفريل كمال كاكي: الجزاء من جنس العمل وواش دير راح تلقا قناة النهار 05 ماي رايح نجوز الباك وبديت المراجعة روطار..راني خايف ما نجيبوش قناة النهار 08 ماي ارتفاع محسوس في درجات الحرارة على المناطق الشمالية قناة النهار 08 ماي بعد إصابة والدته بالسرطان.. حميد يناشد المحسنين لمساعدته في توفير الدواء قناة النهار 13 ماي