الأسد الأوراسي يُلهب مواقع التواصل.. تعرف على البطل عبد الغاني هلال

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي، بصورة رجل من رجال الجزائر الأبطال، وهو الشاب عبد الغاني هلال والذي ينحدر من ولاية خنشلة، إين أبان عن بطولة كبيرة في مواجهة الحرائق الأخيرة.

عبد الغاني هلال لم ينتظر مساعدة أحد، حمل شاحنته وعبأها بالمياه وإنطلق إلى الغابات للمساعدة على إطفاء الحرائق. دون إن يخشى ألسنة اللهب المتصاعدة والتي أتت على مساحات واسعة من غابات خنشلة خلال الأيام الأخيرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة الخنشلي البطل، هلال، بقوة، أين ظهر وهو مغطى بالسواد الذي خلفته النيران، ولكنه يواصل التقدم إلى الأمام للمساعدة في محاربة الحرائق.

ونافست صورة عبد الغاني هلال، صور النجوم خلال الأيام الأخيرة، وانتشرت بسرعة على مختلف مواقع التواصل، أين حصدت آلاف المشاهدات والمشاركات والإعجابات.

وتداول رواد مواقع التواصل، عن البطل، إنه قام بتوفير شاحنته، مصدر رزقه، للشباب، وصعد معهم لأعلى الجبال، مؤكدا إنه مستعد ليفقد شاحنته في الحريق، في سبيل إنقاذ أرض وطنه.

وعلق العديد على صورة هلال، مُثنين على بطولته الكبيرة، وكتب أحدهم: “عبد الغاني هلال رجل من رجال الجزائر الأحرار، يستحق كل الثناء والتقدير”. وكتب آخر: “إذا كان في أمريكا رومبو فالجزائر لها عبد الغاني هلال.بطل من ابطال ملحملة خنشلة”.