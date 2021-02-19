الأسرة الثورية بتيزي وزو تكرم ملال في يوم الشهيد

حظي رئيس فريق شبيبة القبائل، شريف ملال أمس الخميس، بتكريم من طرف الأسرة الثورية لولاية تيزي وزو، في اليوم الوطني للشهيد.

وجاء تكريم شريف ملال، بهذه المناسبة، نظيرة مساهمته في إنتاج فيلم عن الشهيد “عبان رمضان”، الذي يعد أحد أبرز رموز الثورة الجزائرية.

وأبدى رئيس الكناري، سعادته وفخره بهذا التكريم، أين صرح لتلفزيون “النهار”: “أتشرف بهذا التكريم، ونحن من واجبنا حمل مشعل شهداء الجزائر”.

وحضر هذا الحفل التكريمي، الذي أقيم بمقر فريق شبيبة القبائل، بعض الوجوه الثورية البارزة على غرار المجاهد “أيت أحمد واعلي”، ومنظمات أبناء الشهداء للمنطقة.