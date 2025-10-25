الأسرة الثورية تشارك في الحملة الوطنية الكبرى للتشجير

شاركت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، من خلال مديرياتها عبر مختلف ولايات الوطن، وبمشاركة فاعلة من الأسرة الثورية، في الحملة الوطنية الكبرى للتشجير “مليون شجرة في يوم واحد”.

وحسب بيان لوزارة المجاهدين، تندرج هذه المشاركة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على البيئة والمحيط. وغرس قيم المواطنة والمشاركة الإيجابية. امتدادا لرسالة الجيل الذي غرس حرية الوطن بدمائه الطاهرة، ليواصل الأبناء اليوم غرس الحياة في ربوع الجزائر.

وانطلقت صبيحة اليوم السبت، أكبر حملة وطنية للتشجير على مستوى كامل التراب الوطني، تحت شعار “خضراء بإذن الله”.