الأسرة الكروية تتضامن مع السير “فيرغسون”

تلقت الأسرة الكروية خبرا صادما ليلة أمس عندما نقل السير “أليكس فيرغسون” على جناح السرعة للمشفى من أجل إجراء عملية جراحية مستعجلة.

وكان نادي مانشستر يونايتد وعبر بيان في الموقع الرسمي أكد أن السير تخطى مرحلة الخطر لكن يتوجب عليه البقاء في المشفى.

وأبدت الأسرة الرياضية عامة وأسرة كرة القدم بصفة خاصة تضامنها الكبير مع المدرب التاريخي للشياطين الحمر.

فكل الأندية الإنجليزية أعلنت عن تضامنها مع عائلة “السير” بالإضافة إلى نجوم الدوري الإنجليزي.

وعبر كريستيانو رونالدو عن تضامنه أيضا مع السير “فيرغسون” وذلك حسب ما نشره عبر حسابه الرسمي في التويتر:

“كل صلواتي من أجلك يا صديقي العزيز.. أيها الرئيس”.

My thoughts and prayers are with you, my dear friend. Be strong, Boss! pic.twitter.com/kmih28Xpsq — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 5, 2018

Get well soon Sir Alex Ferguson. Hope he makes a full recovery 🙏🏼 — Mesut Özil (@MesutOzil1088) May 5, 2018

We’re all thinking of you, Sir Alex. pic.twitter.com/2K14ZPKFMk — Arsenal FC (@Arsenal) May 5, 2018

Everyone at Manchester City wishes Sir Alex Ferguson a full and speedy recovery after his surgery #footballfamily — Manchester City (@ManCity) May 5, 2018

This evening, everybody at Chelsea FC sends our best wishes to Sir Alex Ferguson for a full and swift recovery following emergency surgery. — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 5, 2018