الأسطورة “أندرتيكر” يعتزل حلبة المصارعة الحرة بعد 30 سنة

أكد أسطورة المصارعة الحرة، الأمريكي “مارك كالاواي” الشهير باسم “أندرتيكر”، اليوم الإثنين، اعتزاله الحلبة نهائيا بعد مشوار مميّز دام 30 سنة.

وأنهى “أندرتيكر” البالغ من العمر 55 سنة مسيرته داخل حلبة المصارعة أثناء تقديمه الجزء الأخير من فيلمه الوثائقي “أندرتيكر.. الجولة الأخيرة”.

وقال “أندرتيكر” عند لحظة الاعتزال:”لا يمكنك أبدا تقدير طول الطريق حتى تقود سيارتك إلى النهاية”، مشيرا إلى أن مباراته ضد المصارع “إيجي ستايلز” في مهرجان “ريسلمانيا 36” كانت الأخيرة وبمثابة الخروج المثالي له.

ويوصف “أندرتيكر” بالمصارع الأسطورة نظرا لما حققه في مسيرته الحافلة، حيث حقق 21 انتصارا متتاليا في مهرجان “ريسلمانيا” السنوي، مع تحقيق 19 بطولة مختلفة.