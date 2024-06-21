الأسطورة الإيطالية باجيو يتعرض لسطو مسلح

تعرض نجم الكرة الإيطالية السابق، روبيرتو باجيو، لإصابة على مستوى الرأس، جراء تعرض منزله لسطو مسلح، حسب ما كشفته العديد من التقارير الإعلامية الإيطالية.

ووفقا لما ورد في موقع “كورييري ديل فينيتو” الإيطالي، اليوم الجمعة، فقد تعرض منزل لاعب المنتخب الإيطالي السابق، روبرتو باجيو، وعائلته الواقع بمدينة ألتافيلا فيسينتينا بإقليم مقاطعة فيتشنزا، شمال شرق إيطاليا، وذلك خلال مشاهدتهم مباراة إيطاليا وإسبانيا، أمس الخميس، ضمن فعاليات كأس أمم أوروبا 2024.

وأوضح المصدر، أن خمسة رجال مسلحين، إقتحموا منزل باجيو وعائلته، على الساعة الساعة العاشرة مساءً، ولما حاول باجيو مواجهة أحدهم، تم الإعتداء عليه بمؤخرة مسدس، على مستوى الرأس، بعد ذلك قام المقتحمين، بربط وحبس باجيو وعائلته في غرفة، لمدة أربعين دقيقة. كما تم سرقت العديد من الأغراض الثمينة من منزل أسطورة كرة القدم الإيطالية، كالمجوهرات والأموال والساعات الفاخرة.