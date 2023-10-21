الأسطورة بوبي تشارلتون يفارق الحياة

فقدت كرة القدم الإنجليزية، والعالمية، اليوم السبت، أحد أساطيرها، بوفاة النجم بوبي تشارلتون، عن عمر يناهز 83 عاما.

ونشرت إدارة نادي مانشستر يونايتد الغنجليزي، اليوم السبت، عبر حسابها الرسمي، خبر وفاة أسطورة الفريق بوبي تشارلتون.

وأرفقت إدارة النادي الإنجليزي هذا الخبر، بصورة لبلوبي تشارلتون، وتعليق قالت فيه: “الكلمات لا تكفي”.

ويعد بوبي تشارلتون، أشهر لاعب في تاريخ نادي مانشستر يوناتيد، ومنتخب انجلترا، الذي توج معه بكأس العالم لسنة 1966.