الأسطورة بيليه يحظى بتكريم غير مسبوق

حظي فقيد وأسطورة كرة القدم العالمية، البرازيلي بيليه، بتكريم غير مسبوق، من خلال ادراج اسمه في قاموس اللغة البرتغالية.

وكشفت تقارير إعلامية عالمية، عن إدارج كلمة “بيليه” في قاموس “ميشايلس”، كصفة تخض أي شيء، أو أي شخص خارج عن المألوف.

كما يأتي هذا التكريم الاستثنائي، بعد الحملة التي نظمتها مؤسسة “بيليه”، بجمعها أزيد من 100 ألف توقيع، لادراج كلمة “بيليه” في القاموس.

واستحق بيليه، الذي فارق الحياة شهر ديسمبر الماضي، هذا التكريم، بمنحه صفة الخارج عن المألوف، باعتباره أبرز رياضي على مر العصور.