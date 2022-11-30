الأسطورة بيلي يُنقل للمُستشفى بعد تدهور حالته الصحية

نُقل اليوم الأربعاء أسطورة كرة القدم، بيلي، إلى مُستشفى ساو باولو بعد تدهور حالته الصحية.

حيث كشفت وسائل إعلام برازيلية أن نقل بيلي إلى المُستشفى جاء في إطار زيارة غير مُبرمجة ضمن جلسات علاجه.

ويُعاني أسطورة كرة القدم البرازيلية والمُتوج بكأس العالم 3 مرات كاملة مع البرازيل من مرض السرطان.

ويُعتبر اللاعب الأسطوري لفريق سانتوس البرازيلي من مواليد سنة 1940.