الأسطورة بيلي يُنقل للمُستشفى بعد تدهور حالته الصحية
بقلم حواز عبد النور
نُقل اليوم الأربعاء أسطورة كرة القدم، بيلي، إلى مُستشفى ساو باولو بعد تدهور حالته الصحية.
حيث كشفت وسائل إعلام برازيلية أن نقل بيلي إلى المُستشفى جاء في إطار زيارة غير مُبرمجة ضمن جلسات علاجه.
ويُعاني أسطورة كرة القدم البرازيلية والمُتوج بكأس العالم 3 مرات كاملة مع البرازيل من مرض السرطان.
ويُعتبر اللاعب الأسطوري لفريق سانتوس البرازيلي من مواليد سنة 1940.
🟥 #آخر_خبر | وسائل إعلام برازيلية: الأسطورة “بيليه” نقل إلى أحد مستشفيات ساو باولو في زيارة غير مبرمجة ضمن جلسات علاجه من مرض السرطان بعد تدهور حالته الصحية. pic.twitter.com/LDfLGvU6Cz
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) November 30, 2022
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