الأسطورة “عصاد” ينضم لجمعية مربي كرة القدم

انضم اللاعبان الدوليان السابقان، صالح عصاد ورضا ماتام، إلى الجمعية الوطنية لمربي كرة القدم.

وذلك خلال أشغال الجمعية العامة العادية، التي انعقدت، اليوم الأحد، بمقر اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية.

حيث قدمت جمعية مربي كرة القدم، عن طريق رئيسها، قمريش نصر الدين، دعوة للثنائي من أجل الدخول كأعضاء شرفيين، وهو الطلب الذي وافق عليه عصاد وماتام.

كما وجهت الدعوة لرئيس اللجنة الأولمبية، عبد الرحمن حماد، لحضور أشغال الجمعية العامة.

تجدر الإشارة الى أن اعضاء الجمعية العامة لجمعية مربي كرة القدم، صادقوا وبالأغلبية الساحقة على التقريرين المالي والأدبي.