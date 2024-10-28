الأسطورة فرانشيسكو توتي يتجه للعودة إلى الميادين كلاعب

صنع أسطورة نادي روما، والمنتخب الإيطالي، فرانشيسكو توتي، الحدث مؤخرا، بتصريحات أبدى فيها رغبته في العودة من الاعتزال، واستئناف لعب كرة القدم.

ونقل موقع “أونز مونديال” الفرنسي، التصريحات الأخير لتوتي، أين قال: “تفكيري في العودة للملاعب ليست مزحة”.

كما أضاف النجم الأسبق لنادي روما: “أفكر في الأمر بجدية، ولدي عرض من ناديين، سأرى ما يقرره عقلي، وكيف سيتجاوب جسدي مع الأمر”.

وأردف: “الأمر صعب، لكن لا شيء مستحيل، هناك لاعبين، واصلو اللعب لعدة سنوات بعد نهاية مشوارهم”.

وصنعت هذه التصريحات التي أدلى بها فرانشيسكو توتي (48 عاما)، ردود أفعال كبيرة لدى رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الذين رحبوا بعودة الأسطورة توتي.