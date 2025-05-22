الأسطورة لوكا مودريتش يعلن رحيله عن الملكي برسالة مؤثرة

أعلن النجم الكرراتي، لوكا مودريتش، اليوم الخميس، رحيله عن نادي ريال مدريد الإسباني، بعد مشوار طويل حافل بالألقاب.

وشنر مودريتش، رسالة مطولة عبر حسابه على “انستغرام” قال فيها: ” أعزاء مشجعي ريال مدريد، لقد حان الوقت، اللحظة التي لم أكن أرغب في أن تأتي أبدًا”.

كما أضاف: “هذه هي كرة القدم، وفي الحياة كل شيء له بداية، ونهاية، يوم السبت سألعب مباراتي الأخيرة في سانتياغو برنابيو”.

وأردف الكراوتي: “وصلت في عام 2012 على أمل ارتداء قميص أفضل فريق في العالم والطموح للقيام بأشياء عظيمة، ولكن لم أكن لأتخيل ما قد يحدث بعد ذلك. لقد غير اللعب لفريق ريال مدريد حياتي كلاعب كرة قدم وكشخص. أشعر بالفخر لكوني جزءًا من إحدى أنجح عصور أفضل نادٍ في التاريخ”.

وأضاف: “عشت لحظات لا تصدق، نهائيات، واحتفالات، وليالي سحرية في البرنابيو، لقد فزنا بكل شيء، وأنا سعيد للغاية، لكن أحمل في قلبي عاطفة جميع مشجعي ريال مدريد. لن أنسى أبدًا كل الهتافات التي أظهرتها لي”.

وختم لوطا مودريتش: “سأغادر وقلبي مليئ بالفخر، الامتنان، والذكريات التي لا تنسى، رغم أنني لن أرتدي هذا القميص على أرض الملعب بعد كأس العالم للأندية، إلا أنني سأظل دائمًا من مشجعي ريال مدريد، سوف نرى بعضنا البعض مرة أخرى، ريال مدريد سيكون دائما موطني، مدى الحياة”.