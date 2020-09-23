الأسطورة ماتيوس يُدافع عن بن طالب

دافع لوثر ماتيوس، أسطورة كرة القدم الألمانية، عن الدولي الجزائري نبيل بن طالب، مُطالبا بعدم الضغط عليه كثيرا داخل شالك.

وأوضح بطل العالم الأسبق، بأن متوسط الميدان عائد من فترة إعارة، وكان مُرشحا لتغيير الأجواء، ليجد نفسه أساسيا بشكل مُفاجىء.

وقال :”تشكيلة شالك 04، بحاجة لعمل كبير، لا يمكن أن تتحصل على نتائج مُباشرة، بعناصر تفتقد للتنسيق مع بعضها”.

وأضاف :”لا يمكنني لوم بن طالب على آدائه، لأن الوضع الذي كان يتواجد فيه ليس سهلا”.

وشارك صاحب القدم اليُسرى خلال إفتتاح مُباريات البوندسليغا، وتعرض لهزيمة قاسية مع الأزرق الملكي على يد بايرن ميونيخ بثُمانية كاملة.