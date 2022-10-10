قناة النهار أسعار تقريبية بعد فتح المجال لاستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات بقلم قناة النهار نشر في 10 أكتوبر 2022 - 13:00 أسعار السيارات شارك غرِّد أرسل 345 0 أسعار تقريبية بعد فتح المجال لاستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/tkhYY اقرأ أيضا جزائريون: واجهت مصاعب ومصائب كثيرة لكنها حققت حلمها قناة النهار 26 سبتمبر مختص في التراث الإسلامي : هذا هو تاريخ "الزليج".. أصله و كيف تم تصديره قناة النهار 04 أكتوبر فلسطين : الدعم الجزائري..توزيع كفالات مالية على مئات الأيتام بغزة قناة النهار 25 سبتمبر صريح جدا: هل يتقبل الجزائري النصيحة من الآخرين ..؟ قناة النهار 06 أكتوبر الوزير الأول : إطلاق 219 إنابة قضائية من أجل تحديد وحجز ومصادرة الأموال المهربة إلى الخارج قناة النهار 03 أكتوبر حكاية نجاح: نوابغ ومخترعون جزائريون يروون قصص نجاحهم وكيف كانت البداية من الصفر قناة النهار 05 أكتوبر وزير الصحة : أدعو جميع المستخدمين إلى النهوض بالقطاع وخدمة المريض قبل كل شيئ قناة النهار 20 سبتمبر طالع هابط: النوي يطالب الجميع بوضع اليد في اليد لبناء الجزائر الجديدة قناة النهار 04 أكتوبر صريح جدا: أول صالون للتجارة والخدمات الإلكترونية.. بعيون الجزائريين قناة النهار 21 سبتمبر الشيخ النوي: مسلسل "إكسترا نت" يتواصل.. شاحنات جديدة محطمة ومركونة في الحضيرة قناة النهار 29 سبتمبر