الأسماك.. الجزائريون يستهلكون 200 ألف طن سنويا

قال المدير المركزي لتنمية وتربية المائيات بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية،إن الجزائريين يستهلكون حوالي 200 ألف طن سنويا من الأسماك.

وأوضح عنان رشيد، أن الفرد الواحد من الجزائريين، يستهلك من 4.6 إلى 4.7 كلغ من الأسماك سنويا.

وأضاف عنان في تصريح للإذاعة الجزائرية، اليوم الخميس، ​أن الإنتاج البحري الطبيعي في حدود 100 ألف طن منذ 6 سنوات.

وأشار المتحدث، إلى أن الثروة السمكية محدودة، قائلا “من أجل الحفاظ عليها يتوجب عدم رفع القدرة الإنتاجية الحالية”.

وصرح المسؤول، أن الجزائر أمام خيارين إما اللجوء للإستيراد وهو أمر مكلف للخزينة العمومية، وللجزائريين بسبب انخفاض قيمة الدينار.

وأضاف عنان، أن الثاني يتمثل باللجوء لتربية المائيات لتغطية العجز في أعالي البحار الذي يتطلب توفير بعض الشروط اللوجيستية والبشرية.

وأعدت الوزارة الملف –على حد قوله- الذي يتضمن الآليات والخطوات التقنية للانطلاق في تصنيع السفن محليا.