“الأسنتيو” تتبرأ من انضمامها لتكتل نقابات التربية

تبرأت النقابة الوطنية لعمال التربية ” الأسنتيو “، من انضمامها لتكتل عمال التربية، مؤكدة أن قراراتها لا تمثلهم كقاعدة عمالية.

وفي البيان الصادر عن رئيسها، عبد الحميد شبوطي، اعتبر المجلس الوطني المزعوم المنعقد لتكتل نقابات التربية، ببوفاريك، “لا حدث”، كما أن قراراته لا تلزمهم ولا تمثل القاعدة العمالية.

وأوضح أن قرار المجموعة، هو قرار مصالح، لا شرعية لها، تتاجر بقضايا العمال، مشيرا أن إدراج بعض الأمور التي تهم العمال، ضمن بيانهم الختامي، ماهي إلا ذر للرماد في العيون.

وقال إنهم كمكتب وطني، مستمد شرعيته من قرار العدالة، تتبرأ، كما تبريء المناضلين في القاعدة، من انضمام النقابة الوطنية لعمال التربية لهذا التكتل.

وأشار أن أهدافه صارت واضحة، تتمثل في الضغط على الوزارة، للإستفادة من بعض المزايا فقط، وليست مصالح الموظفين.

وأكد أنهم متمسكون دائما بميثاق أخلاقيات قطاع التربية، مشيرا إلى اختيارهم للأسلوب الحضاري، وهو الحوار والتشاور الهاديء، وليس التصعيد والتهديد.