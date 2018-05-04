الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة مع انحسار مخاوف التضخم

ارتفعت المؤشر الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية أكثر من 1 في المائة اليوم الجمعة.

بعد أن ساعد نمو أضعف من المتوقع للأجور في الولايات المتحدة في تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.

لكن المؤشرين ستاندرد آند بورز500 وداو جونز الصناعي أنهيا الأسبوع على خسارة.

وصعد داو جونز 332.36 نقطة، أو 1.39 بالمائة، لينهي جلسة التداول في بورصة وول ستريت عند 24262.51 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 33.69 نقطة، أو 1.28 بالمائة، ليغلق عند 2663.42 نقطة.

وأغلق مؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 121.47 نقطة، أو 1.71 بالمائة، إلى 7209.62 نقطة.

وأنهى المؤشران ستاندرد آند بورز وداو جونز الأسبوع منخفضين 0.24 بالمائة و0.20 بالمائة على الترتيب، بينما صعد ناسداك 1.2 بالمائة.