الأسهم الأمريكية تنهي العام على مكاسب قوية

في آخر جلسة للتداول هذا العام أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية على انخفاض .

بفعل خسائر لأسهم شركات التكنولوجيا والمؤسسات المالية، رغم أنها سجلت أفضل أداء سنوي منذ 2013.

وأنهى مؤشر “داو جونز” الصناعي جلسة التداول منخفضا 118.29 نقطة، أو ما يعادل 0.48 بالمائة إلى 24719.22 نقطة .

بينما تراجع مؤشر “ستاندردآند بورز500 ” الأوسع نطاقا 13.93 نقطة، أو 0.52 بالمائة، ليغلق عند 2673.61 نقطة.

وأغلق المؤشر “ناسداك” منخفضا 46.77 نقطة، أو 0.67 بالمائة، إلى 6903.39 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الشهر على مكاسب مع صعود داو جونز 1.9 بالمائة وستاندرد آند بورز 1.00 بالمائة وناسداك 0.4 بالمئة.

وسجلت أيضا مكاسب في الربع الرابع مع ارتفاع داو جونز 10.3 بالمائة و”ستاندرد آند بورز” 6.1 بالمئة وناسداك 6.3 بالمائة.

وعلى مدى العام بلغت مكاسب “داو جونز” 25.1 بالمائة و”ستاندرد آند بورز” 19.4 بالمائة وناسداك 28.2 بالمائة.