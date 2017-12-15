الأسهم الأوروبية تتراجع بسبب مبيعات دون المتوقع

تراجعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة اليوم الجمعة مع استمرار الأداء الضعيف لبعض أسهم البنوك.

في المقابل ارتفعت أسهم الاتصالات بعد قبول “تيلي2 السويدية” بيع وحدتها الهولندية إلى دويتشه تليكوم.

وكان المؤشر “ستوكس” 600 الأوروبي منخفضا 0.2 % وكذلك مؤشر الأسهم القيادية بمنطقة اليورو.

في حين نزل “فايننشال تايمز 100” البريطاني 0.1 % ، وهوى سهم “إتش.آند.إم” 12 % .

متصدرا الخسائر على ستوكس بعد أن أعلنت شركة بيع الأزياء السويدية عن تراجع المبيعات الفصلية.

وهبط سهم “فيراجامو” 7.3 % بعد أن قالت شركة المنتجات الفاخرة الإيطالية، إن 2018 سيكون عاما انتقاليا آخر.

ودفعت أسهم البنوك المؤشر الأوروبي للانخفاض أكثر في ظل استمرار الضغوط على القطاع.

بعد يوم من إبقاء البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.

وارتفع مؤشر قطاع الاتصالات، الأسوأ أداءً في أوروبا هذا العام، 0.2 بالمئة.