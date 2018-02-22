الأسهم الأوروبية تتراجع مع إخفاق سلسلة نتائج مالية في رفع المعنويات

هبطت الأسهم الأوروبية قليلا اليوم الخميس مع إخفاق سلسلة من النتائج المالية للشركات في رفع المعنويات.

وأغلق مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي منخفضا 0.2 في المائة.

فيما لا يزال المؤشر منخفضا 5.7 في المائة عن أعلى مستوى له في عامين ونصف الذي بلغه في نهاية جانفي.

وكان سهم “باركليز” الأفضل أداء بين الأسهم القيادية بصعوده 4.4 في المائة.

بعدما تعهد البنك البريطاني بإعادة توزيعات الأرباح كاملة عند 6.5 بنس للسهم في 2018.

وعززت النتائج التفاؤل تجاه البنوك البريطانية، بعد يوم من تسجيل “لويدز” أعلى أرباح قبل خصم الضرائب منذ 2006.

وسجل سهم “جينماب” الدنمركية أفضل أداء بين الأسهم المدرجة في “ستوكس 600” بصعوده 19 في المائة.

وهبط سهم “دويتشه تليكوم” 2.4 في المائة بعد إعلان نتائجها المالية.

بينما ترجع سهم “تليفونيكا دويتشلاند” 2.6 في المائة بعدما خفض رويال بنك “أوف سكوتلند” سعره المستهدف بنسبة 13 في المائة.

لكن سهم “تليفونيكا” ارتفع 3.8 في المائة بعد تحديث للتوقعات لاقى ترحيبا.

وعانى سهم “إنجينيكو” من أسوأ يوم تداول في 16 عاما بتراجعه حوالي 20 بالمائة ف قبل أن يغلق منخفضا 16 في المائة.

وانخفض مؤشر “فايننشال تايمز” البريطاني 0.4 في المائة، ومؤشر “داكس” الألماني 0.07 في المائة، ومؤشر “كاك” الفرنسي 0.1 في المائة.