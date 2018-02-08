الأسهم الأوروبية تتراجع مع عودة التقلبات

أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الخميس مع عودة التقلبات وانتهاء تعاف قصير الأجل بعد موجة بيع عالمية.

وقفز مؤشر التقلبات الأوروبي إلى 32، وهو أعلى مستوى منذ تكبدت جميع البورصات الأوروبية خسائر حادة.

وهبط مؤشر “ستوكس 600 ” 1.8 بالمائة ومؤشر “كاك” الفرنسي 2.0 بالمائة ومؤشر “داكس” الألماني 2.6 بالمائة.

وفي فرانكفورت، تراجعت الأسهم متأثرة بالنمو مثل سهم “فولكسفاجن” الذي هبط 3.8 بالمائة، و”باسف” للكيماويات الذي انخفض 3.3 في المائة.

والمؤشر القياسي منخفض الآن أكثر من 4 بالمئة بعد الضربة التي تلقتها اسواق الأسهم العالمية هذا الأسبوع.

وهبط سهم “إيه.بي.بي” 6.7 في المائة بعدما أخفقت النتائج المالية للشركة الهندسية السويسرية في إدخال البهجة على المستثمرين.

الذين أقبلوا على شراء الأسهم المرتبطة بالدورات الاقتصادية منذ ديسمبر كانون الأول أملا في دعم الأرباح من نمو عالمي متزامن.

لكن سهم “تي.دي.سي” قفز الى 18 في المائة، مسجلا أفضل أداء ليوم واحد منذ 2007.

وارتفع سهم “سويس ري” 2.1 في المائة، بعدما محادثات شركة إعادة التأمين السويسرية مع سوفت بنك اليابانية لبيع حصة أقلية.

وقلصت أسهم القطاع المالي خسائرها بدعم من نتائج مالية قوية من بنك “أوني كريديت” الإيطالي الذي ارتفع 2.1 في المائة.

وبنك “سوسيتيه جنرال” الفرنسي الذي صعد سهمه 1.9 في المائة.