الأسهم الأوروبية تتعافى بعد سلسلة خسائر استمرت سبع جلسات

ارتدت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء عن سبع جلسات متتالية من الخسائر.

وصعدت جميع القطاعات في سوق الأسهم الأوروبية وهو ما ساعد مؤشر “ستوكس 600 “على أن يغلق مرتفعا 2.1 بالمائة.

ورغم هذا فإن المؤشر ما زال منخفضا 2.2 بالمائة عن مستواه في بداية العام.

بعد موجة مبيعات قوية في أسواق الأسهم العالمية.

وتراجع مقياس تقلبات الأسهم الأوروبية حوالي 30 بالمائة بعد أن سجل أكبر قفزة على الإطلاق يوم الثلاثاء.

ولقي المؤشر “ستوكس 600 ” دعما أيضا من تقارير إيجابية للأرباح من بضع شركات.

وقفز سهم “هيكساجون” 10.8 بالمائة ليأتي في مقدمة الرابحين بين الأسهم المدرجة في المؤشر.

بعد أن أعلنت الشركة السويدية للتكنولوجيا الصناعية أرباحا أساسية للربع الأخير من العام الماضي فاقت توقعات المحللين.

وفي البورصات الرئيسية في أوروبا، أغلق مؤشر “فايننشال تايمز” البريطاني مرتفعا 1.9 بالمائة .

بينما صعد مؤشر “داكس” الألماني 1.6 بالمائة ومؤشر “كاك” الفرنسي 1.8 بالمائة.