الأسهم الأوروبية تتعافى من خسائرها

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع يوم الأربعاء مع صعود الأسهم الأمريكية عند الفتح.

وأغلق مؤشر “ستوكس 600” مرتفعا 0.16 في المائة عند 381.1 نقطة.

لكن بعض البورصات في المنطقة أغلقت على تراجع طفيف، مع انخفاض المؤشر داكس الألماني 0.14 في المئة.

وسجل مؤشر “فايننشال تايمز” البريطاني أداء أفضل من المؤشرات الأخرى بصعوده 0.48 في المائة، مع ارتفاع سهم جلينكور 5.2 في المائة.

وهو ما ساهم في صعود مؤشر قطاع الموارد الأساسية الأوروبي 1.6 في المائة.

وزاد مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 0.5 في المائة، مستفيدا أيضا من تحديث للنتائج من مجموعة لويدز المصرفية.

التي سجلت أعلى ربح لها قبل خصم الضرائب منذ 2006، وأعلنت عن إعادة شراء أسهم بما يصل إلى مليار جنيه استرليني.

وبين الأسهم الخاسرة في جلسة يوم الأربعاء، هبط سهم أتوس 5.4 في المائة.