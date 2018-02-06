الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوى منذ 6 أشهر

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها منذ اوت 2017 ،في خضم موجة مبيعات في الأسهم العالمية.

فيما أدت موجة التقلبات التي تعصف بالأسواق إلى تزايد القلق بشأن التضخم وارتفاع عوائد السندات.

وتراجعت جميع القطاعات لتدفع “مؤشر ستوكس 600” الأوروبي للهبوط لسابع جلسة على التوالي.

وأنهى المؤشر الجلسة منخفضا 3.2 بالمائة بينما تراجع مؤشر “ستوكس” لأسهم منطقة اليورو 2.3 بالمائة.

وتضررت الأسهم في أوروبا من خسائر بلغت حوالي 4 بالمائة للأسهم الأمريكية في الجلستين السابقتين.

وجاءت البنوك في مقدمة القطاعات الأوروبية الخاسرة في جلسة اليوم مع انخفاض مؤشر القطاع 2.8 بالمائة.

وهبط سهم “كريدي سويس” 6 بالمائة ليأتي في مقدمة الخاسرين.

وسجل سهم “إيه.إم.إس” قفزة بلغت 13.15 بالمائة .