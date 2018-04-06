هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة وسط مخاوف من تدهور صراع تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وأنهى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 0.35 بالمائة.

ماحيا جزءا من مكاسبه في الجلسة السابقة التي بلغت 2.4 بالمائة، لكنه ينهي الأسبوع على زيادة قدرها 1 بالمائة.

وجاءت أسهم شركات صناعة السيارات في مقدمة القطاعات الخاسرة في سوق الأسهم الأوروبية، وأغلق مؤشرها منخفضا 1.7 بالمائة.

لكن الحذر عزز أسهم شركات آمنة نسبيا مثل المرافق والاتصالات التي جاءت بين عدد قليل من القطاعات أنهى الجلسة على مكاسب.

وكان سهم تيليكوم إيطاليا الأفضل أداء في جلسة اليوم مع صعوده 6.9 بالمائة.

بعد أن قال بنك “سي.دي.بي” الإيطالي إنه سيشتري حصة قدرها 5 بالمائة في شركة الاتصالات.

وصعد أيضا سهم مجموعة “ألتيس” للاتصالات 3.4 بالمائة وأسهم شركات أخرى في القطاع مثل “بي.تي” التي ارتفع سهما 1.0 بالمائة.

وصعد سهم شركة المرافق الفرنسية سويس 1.6 بالمائة مدعوما بتعليقات إيجابية من سماسرة.

ومن بين أبرز الرابحين في جلسة اليوم ، صعد سهم” ديرفي” 3 بالمائة.

بعد أن اقترحت شركة التجزئة السويسرية توزيعات أرباح أعلى من المتوقع وأعلنت عن إعادة شراء للأسهم.

ومن بين شركات التجزئة الأخرى هبط سهما “ماركس آند سبنسر” و”نيكست” البريطانيتين 1.8 المائة و1.0 بالمائة على الترتيب.

بعد أن خفضت سيتي تصنيفها للسهمين كليها.