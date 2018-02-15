الأسهم الأوروبية تواصل التعافيِ وسهم إيرباص يقفز أكثر من 10 بالمائة

ارتفعت الأسهم الأوروبية لثاني جلسة على التوالي اليوم الخميس مع صدور تقارير من بعض من أكبر الأسماء .

خاصة “إيرباص” عملاق صناعة معدات الطيران والفضاء في أوروبا.

وأنهى مؤشر “ستوكس 600 “جلسة التداول مرتفعا 0.5 بالمائة .

ودفعت أسهم القطاعات المرتبطة بالدورات الاقتصادية السوق للصعود .

وجاءت الموارد الأساسية والصناعة والبنوك والتكنولوجيا في مقدمة القطاعات الأفضل أداء.

وقفز سهم إيرباص 10.3 بالمائة بعد أن أعلنت أكبر شركة لصناعة معدات الطيران والفضاء في أوروبا أرباحا وتوزيعات فاقت التوقعات.

وصعد سهم شنايدر 3.4 بالمائة بعد أن سجلت الشركة المنتجة للمعدات الكهربائية هامش ربح قويا على الرغم من التأثير السلبي لصعود اليورو.

وتراجع سهم إن.إن جروب للتأمين 1.7 بالمائة بعد أن أعلنت أرباحا أقل من توقعات المحللين.

ومن بين أبرز الهابطين أيضا هبط سهم “نستله” فقد نزل 2.1 بالمائة.

ومن بين المؤشرات الرئيسية في البورصات الأوروبية، أغلق المؤشر فايننشال تايمز البريطاني مرتفعا 0.29 بالمائة.

بينما صعد مؤشر “كاك” الفرنسي 1.11 بالمائة ومؤشر “داكس” الألماني 0.06 بالمائة ومؤشر “إيبكس” الإسباني 0.3 بالمائة.