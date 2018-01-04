الأسهم اليابانية تغلق عند أعلى مستوى منذ 26 عاما

صعدت الأسهم اليابانية اليوم الخميس في أولى جلسات تداول 2018.

مع ارتفاع المؤشرين نيكي وتوبكس لأعلى مستوى في عدة عقود في الوقت الذي صعدت فيه أسهم النفط وشركات السمسرة.

ولحق مؤشر نيكي للأسهم اليابانية بركب المكاسب التي حققتها الأسواق الخارجية بعد عطلة العام الجديد في اليابان.

ليغلق مرتفعا 3.26 في المئة عند أعلى مستوى في الجلسة البالغ 23506.33 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ 1992.

والارتفاع الذي سجله المؤشر نيكي اليوم هو أكبر مكاسبه اليومية منذ العاشر من نوفمبر تشرين الثاني 2016.

وزاد مؤشر توبكس 2.55 في المائة ليغلق عند أعلى مستوى بـ 1863.82 نقطة وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 1991.

وفاقت الأسهم الصاعدة تلك الهابطة بواقع 492 إلى 143 مع استقرار 40 سهما عند الإغلاق.

واليوم ساعدت المكاسب التي حققها الكثير من القطاعات في تعزيز أسهم شركات السمسرة .

مع ارتفاع مؤشر قطاع الأوراق المالية الفرعي 4.86 في المائة.

وزادت أسهم “نومورا هولدنجز” 3.16 في المائة و”دايوا سيكيوريتيز جروب “3.82 في المائة.

وعزز ارتفاع أسعار الخام مؤشر قطاع النفط والغاز الفرعي ليرتفع 3.73 في المائة.

وزادت أسهم “جيه.إكس.تي.جي هولدنجز” 3.99 في المائة و”كوزمو إنرجي هولدنجز” 7.29 في المائة.