قناة النهار الأسواق المناسباتية في الجزائر.. فرصة لكسر ارتفاع الأسعار بقلم قناة النهار نشر في 05 سبتمبر 2022 - 09:42 شارك غرِّد أرسل 25 0 الأسواق المناسباتية في الجزائر.. فرصة لكسر ارتفاع الأسعار إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/fsHZE اقرأ أيضا "وزير الفلاحة : "هناك بعض الأسمدة يجب علينا إستيرادها قناة النهار 04 سبتمبر "طالع هابط: الشيخ النوي.. "أخطونا من الروطار وكملوا المشاريع في وقتها قناة النهار 28 أوت دلال خير: أيوب.. مصاب بمرض السكوليوز يناشد السلطات للعلاج بالخارج قناة النهار 02 سبتمبر الشيخ النوي: جريـ.مة شنـ.عاء في البليدة راح ضحـ.يتها شاب في مقتبل العمر.. لازم نحاربوا المجـ.رمين قناة النهار 30 أوت وزير الداخلية بلجود ونظيره الفرنسي في زيارة المخبر المركزي للأمن الوطني قناة النهار 26 أوت نهاركم جديد: فترة الصمايم قناة النهار 18 أوت جزائريون: ديدان العلق الطفيلية.. هل هي كائنات مفيدة أم ضارة؟ قناة النهار 29 أوت جزائريون: عمي محمد.. لهذا السبب يحبه سكان مدينة فرندة قناة النهار 22 أوت طاولات بيع الكتب المستعملة.. وجهة ذوي الدخل المحدود قناة النهار 28 أوت سكيكدة :عائلات تعيش الجحـ ـيم بسبب غياب الكهرباء ببكوش لخضر قناة النهار 30 أوت