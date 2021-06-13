الأسود الثلاث تتجاوز كراوتيا بهدف ستيرلينغ

الرياضة
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الأسود الثلاث تتجاوز كراوتيا بهدف ستيرلينغ
بقلم إسماعيل عشاش

أهدى رحيم ستيرلينغ، منتخب بلاده إنجلترا، فوزا مهما في إفتتاح مُباريات المجموعة الرابعة من الأورو، وذلك عند مُلاقاة كرواتيا، ظهيرة اليوم على أرضية ملعب “ويمبلي”، مؤكدا بأنه يبقى لاعبا لا يمكن الإستغناء عنه في تشكيلة الأسود الثلاث رغم تراجع مُستواه مع مانشسر سيتي.

وتمكن لاعب “السكاي بلوز” من تسجيل هدف اللقاء الوحيد، في شباك أبطال العالم بعد مرور ساعة من اللعب مُستغلا تمريرة حاسمة من زميله المُتألق كالفين فيليبس، في لقطة وحيدة كانت كفيلة بحسم المُباراة لأصحاب الأرض.

وسيكون أشبال المدرب غاريث ساوثغايت، على موعد مع “داربي ناري” يوم الجمعة القادم أمام جارهم أسكتلندا من أجل حسم بطاقة تأهلهم للدور القادم من كأس أوروبا 2020.


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