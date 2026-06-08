الأشغال العمومية.. تكريم عائلة الفقيد محمد عيادي الأمين العام الأسبق للجنة الاتصال للطريق العابر للصحراء

أشرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، على مراسم تكريم عائلة الفقيد محمد عيادي، الأمين العام الأسبق للجنة الاتصال للطريق العابر للصحراء. عرفانًا بإسهاماته البارزة في خدمة هذا المشروع القاري الاستراتيجي ودوره الفاعل في تعزيز التعاون والاندماج بين الدول الإفريقية.

وجرت مراسم تكريم عائلة الفقيد عيادي، بحضور الوزير والي ولاية الجزائر، وكاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمى بختة منصوري.

وبالمناسبة ذاتها، أشرف الوزير على إطلاق اسم الفقيد محمد عيادي على قاعة المحاضرات بالمدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية. تخليدا لذكراه وتقديرا لمسيرته المهنية الحافلة بالعطاء. وما تركه من بصمة متميزة في مسار تطوير مشاريع الربط القاري. ودعم جهود التنمية والتكامل الإفريقي.

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