الأشغال العمومية تواصل تحديث شبكة الطرقات عبر 7 ولايات

تشهد عدة ولايات عبر الوطن حركية متسارعة في إنجاز مشاريع تطوير وصيانة شبكة الطرقات ضمن برنامج سنة 2026.

وتأتي هذه المشاريع في إطار مساعي الدولة الرامية إلى تحديث البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات العمومية.

كما تمس هذه المشاريع محاور طرقية استراتيجية، تجسيدًا لتعليمات وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي.

والهدف من هذه المشاريع هو تعزيز السلامة المرورية، وتسهيل حركة النقل والتنقل، ومواكبة متطلبات التنمية المحلية والاقتصادية بمختلف مناطق البلاد.

وحسب بيان لوزارة الأشغال العمومية، تتواصل أشغال تطوير وصيانة شبكة الطرق عبر ولايات باتنة، المنيعة، سوق أهراس، ميلة، سعيدة، بشار وعين تموشنت.

وسجلت ولاية باتنة أشغال إنجاز ازدواجية محور الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 88 (حدود ولاية خنشلة). والطريق الوطني رقم 03، مرورا ببولفرايس والشمرة وبومية، على مسافة 56 كلم. كما تعرف الورشة مواصلة إنجاز طبقة الأساس الإسفلتية (BB).

أما بولاية المنيعة، تتواصل أشغال تحديث الطريق الوطني رقم 01 في شطره الرابط بين ولايتي المنيعة وغرداية على مسافة 19 كلم.

وفي ولاية سوق أهراس، تتواصل أشغال إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 16 بين سوق أهراس والمشروحة على مسافة 17 كلم. إذ تشهد الحصة الثالثة مواصلة وضع طبقة الحصى الإسفلتي (GB).

بولاية ميلة، تتواصل أشغال صيانة الطريق الولائي رقم 01 على مسافة 10 كلم، ضمن برنامج سنة 2026، بما يساهم في تحسين حالة الطريق، وتوفير ظروف تنقل أكثر راحة وأمانًا لمستعملي هذا المحور.

بينما تتواصل بولاية سعيدة أشغال ازدواجية الطريق الوطني رقم 06 بين سعيدة ومعسكر على مسافة 23 كلم، إذ تشمل الأشغال بالشطر الأول مسافة 5 كلم. إلى جانب مواصلة أشغال صيانة الطريق الوطني رقم 06 في اتجاه ولاية البيض. وكذا في اتجاه عين الحجر.

وأشار البيان أيضا إلى انطلاق أشغال كشط الطريق الوطني رقم 06 بين بشار وبني ونيف على مسافة 9 كلم (طريق مزدوج).

في حين تتواصل بولاية عين تموشنت، عملية وضع الإشارات الأفقية على مستوى الطرق الوطنية عبر إقليم الولاية.