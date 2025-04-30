قناة النهار الأضاحي المستوردة..800 نقطة بيع والدفع الإلكتروني متوفر بقلم قناة النهار نشر في 30 أفريل 2025 - 16:33 شارك غرِّد أرسل 55 0 الأضاحي المستوردة..800 نقطة بيع والدفع الإلكتروني متوفر إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Apqfr اقرأ أيضا شاهد.."كباش رومانيا" من عملية الحجر الصحي قناة النهار 21 أفريل بشار:أسواق الماشية تشهد حركية في عمليتي البيع والشراء قناة النهار 12 أفريل المسيلة / ياسمين تفرض نفسها بجودة عملها في عالم الميكانيك قناة النهار 17 أفريل وفد وزاري رفيع يزور جرحى الإنهيار الترابي بمستشفى وهران ويطمئن على حالتهم قناة النهار 27 أفريل من التبعية إلى الإنتاج ومن الرؤية إلى الإنجاز.."موعد مع النجاح" قناة النهار 16 أفريل