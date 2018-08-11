الأضاحي بـ28 ألف دينار..و« عيد يا ڤليل » !

فيدرالية الموالين تتفق مع 48 لإغراق العاصمة بـ100 ألف رأس بداية من اليوم

43 موّالا سيدخلون العاصمة ببطاقة« الحرفة» وشهادة تلقيح المواشي

كبش بوزن 30 كلغ لن يتجاوز 30 ألف دينار

قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، إغراق أسواق الماشية بحوالي 100 ألف كبش، بداية من اليوم، قصد التخفيض من أسعار الأضاحي، حيث رخصت لحوالي 43 موال الدخول للعاصمة، موزعين على مستوى 105 نقطة بيع تتوفر على كافة الشروط.

وأكد الناطق الرسمي باسم الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي، بوزيد سالمي، في اتصال مع «النهار»، أمس، أن وزارة الفلاحة أمرت الموالين بضرورة تخفيض أسعار المواشي خلال فترة مناسبة عيد الأضحى.

حيث سيكون سعر الأضحية التي يصل وزنها 30 كلغ في حدود 28 ألف دينار ولن يتجاوز 30 ألف دينار، كما قررت إغراق أسواق الماشية بحوالي 100 ألف رأس، حرصا منها على كسر المضاربة وقطع الطريق أمام السماسرة من جهة، وتوفير هذه الكباش، وتخفيض أسعارها حتى تكون في متناول الزبائن من جهة أخرى.

وأضاف المتحدث، أن الوزارة رخصت دخول الموالين إلى سوق الماشية بالعاصمة، وبالضبط نقاط البيع التي حددتها مصالح بوعزقي، والمقدرة بـ105 نقطة بيع مباشرة للكباش ومهيأة بكافة الشروط الضرورية، فيما تم تسخير 132 طبيب ومفتش بيطري على مستوى تلك النقاط مع تكثيف الرقابة من قبل عناصر الأمن.

كما أن عدد الموالين الذين سيدخلون اليوم إلى العاصمة، يقدر عددهم حوالي 43 موالا، شريطة أن يحوزوا على البطاقة المهنية للحرفة، وكذا شهادة تلقيح الكباش، كشرط للتأكد من سلامة المواشي الموجهة للبيع.

وقال سالمي «إن الموالين يرفضون بيع الأضاحي بالتقسيط، وهو الأمر الذي أدى إلى توجه العديد من المستهلكين إلى السماسرة، مؤكدا في السياق ذاته أن كباش الموالين مضمونة من الناحية الصحية الحيوانية، باعتبار أن غذاءها طبيعي، ومن المستعبد أن تتعفن، كون الموال حرص على تنجب الوقوع في الأعلاف المكمّلة وعلف الدواجن».

ويرتقب أن يتم نحر ما بين 4 و5 ملايين أضحية خلال عيد الأضحى للسنة الجارية، حسب توقعات مصالح وزارة الفلاحة.

وزارة الفلاحة اشترطت شهادة تلقيح المواشي وبطاقة موّال لدخول هذه المواقع

النهار تنشر المواقع الرسمية لبيع أضاحي العيد في العاصمة

تحديد 105 موقع موزع عبر 45 بلدية

أعدّت وزارة الفلاحة بالتنسيق مع المديريات الولائية نقاط بيع للكباش تحسبا لعيد الأضحى المبارك، حسب الملحق 01 المؤرخ في 30 جويلية 2018، المتضمن تعيين الأماكن المرخص بها لبيع المواشي بمناسبة عيد الأضحى، أين تم بالعاصمة اختيار 105 موقع لبيع أضاحي العيد بالتنسيق مع الولاة المنتدبين.

وقال، النوي بوعزيز، مدير الفلاحة بالعاصمة، في حديث إلى النهار، إنه تم تحديد 105 نقطة بيع عبر 45 بلدية في العاصمة، والتي ستفتح أمام الموالين والمواطنين بداية من اليوم، مشيرا إلى أن نقاط البيع معتمدة ومرخصة وستوفر أفضل شروط التسويق، خاصة وأنه تم تخصيصها بشكل أولوي للمربين الذين يحوزون على البطاقة المهنية للحرفة، إضافة إلى شهادة تلقيح الكباش.

مشيرا في ذات السياق إلى أن هذه الشروط تعتبر إجبارية للتأكد وضمان سلامة المواشي الموجهة للبيع، كما أنه تم تسخير 132 طبيب ومفتش بيطري على مستوى تلك النقاط، لأنها مرخصة من قبل وزارة الفلاحة والولاة، وسيتم تكثيف الرقابة من قبل عناصر الأمن وتتمثل المواقع في.

الدائرة الإدارية للحراش:

بلدية باش جراح على مستوى حي الخروب وبلدية واد السمار على مستوى الملعب البلدي وبلدية الحراش على مستوى Bergerie Taibaoui، بالإضافة إلى Bergerie Gourrou.

الدائرة الإدارية للدار البيضاء:

بلدية الدار البيضاء على مستوى المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 06 سابقا عبان رمضان، المستثمرة الفلاحية الجماعية 05 سابقا قهوة شرقي وتجزئة الحميز 05، بلدية عين طاية على مستوى زرزورية مزرعة بوڤرة قرب المركز البيداغوجي وحي الشهداء مزرعة شاموني وديار الغرب مزرعة علي حوري وحي الرمل بجانب مدرسة هواري بومدين، أما بلدية برج الكيفان فعلى مستوى حي الباخرة المحطمة وحي قايدي بالقرب من مركز المعاقين، والمستثمرة الفلاحية وزان محمد والمجموعة الفلاحية رقم 06 ميموني محمود.

بلدية باب الزوار:

على مستوى مؤسسة إنتاج الزهور والمساحات الخضراء، بلدية برج البحري على مستوى مزرعة كبوب ومزرعة درموش ومزرعة بن جديد، بلدية المحمدية على مستوى قصر المعارض «صافاكس».

الدائرة الإدارية لدرارية:

بلدية بابا احسن على مستوى السوق الجواري AADL، بلدية خرايسية بالسوق الجواري الطريق الولائي سيدي بوخريس، بلدية الدرارية بالسوق الجواري دبوسي وبلدية الدويرة بالسوق الجواري بالطريق الوطني رقم 36.

الدائرة الإدارية للشراڤة:

بلدية عين البنيان على مستوى حي 11 ديسمبر 1960، «ليدين» غرب «بلاطو» الطريق المؤدي إلى جنان نوار اللوز، بلدية الحمامات حي 502 مسكن، بلدية الشراڤة طريق بوزاد علي الجهة اليسرى نحو تجزئة بوشاوي 3 وبوشاوي 2 وبوشاوي وسط، بلدية أولاد فايت على مستوى طريق المفرغة العمومية من جهة اليمين نحو الدويرة.

المقاطعة الإدارية لحسين داي:

بلدية القبة على مستوى الطريق الأربعة لابروفال، بلدية المقرية الأروقة الجزائرية سابقا شارع بوجمعة مغني، بلدية بلوزداد على مستوى حي روشاي بوعلام.

المقاطعة الإدارية للرويبة:

بلدية الرويبة على مستوى حي زكار ودغافلة بجوار المقبرة وحوش الرمل وحي النصر الحميز وحوش فركوس وحوش دوروكس، بالإضافة إلى المستثمرة الفلاحية الجماعية 011 سابقا شعلال، بلدية الرغاية على مستوى حي الكروش غرب الرغاية وحي علي خوجة وبلدية هراوة وعين الكحلة الطريق الوطني رقم 24 ومزرعة خميستي والسوق مقابل 150 مسكن.

المقاطعة الإدارية لبئر توتة:

بلدية بئر توتة، المستثمرة الفلاحية الجماعية 1 سابقا سي لخضر والمستثمرة الفلاحية الجماعية 16 ولاتراكو ومركز علي بوحجة وحي الزوبن بابا علي وحوش الراتيل وحوش الحاج.

المقاطعة الإدارية لبراقي:

بلدية سيدي موسى بالملعب الجواري المقابل لمدرسة الحي الجديد بوڤرة 2 وحي الزواوي على حافة الطريق وطريق الرايس المحاذي لمقبرة أولاد بلهادي وطريق الأربعاء، بلدية براقي مساحة بحي المرجة حي طويلب طريق 12 ومساحة بحي بن طلحة، بلدية الكاليتوس الطريق الوطني رقم 8 بالقرب من فندق الأندلس والطريق الوطني رقم 8 حوش برواقي وحي المناصرية بالأراضي الفلاحية الشاغرة مقابل 400 مسكن والمستثمرة الفلاحية الجمهورية.

المقاطعة الإدارية لزرالدة:

بلدية اسطاوالي حي بلوطة وطريق سيدي فرج وبلدية معالمة بطريق بوفاريك وحي 08 ماي 1945 وحي محمد حدادو ونزالي شريف، بلدية الرحمانية بحي نعمان العمري وحي سكالانجي وحي أول نوفمبر وحي شنطابة، بلدية زرالدة حي ميلودي موسى زرالدة، بلدية سويدانية حي بلوطة وحي جعدي والربوة البيضاء وشارع إيلول مقران وطريق الدويرة وحي المساكن الطريق الولائي 133.

المقاطعة الإدارية لباب الوادي:

بلدية بولوغين بديار لخلوة، بلدية رايس حميدو بجنان عباس «سيدي لكبير»، بلدية واد قريش بالعين الباردة الجهة السفلى وساحة ديار الكهف.

المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس:

بلدية بئر مراد رايس المنطقة شبه الصناعية 04 مقابل فندق الأروية الذهبية، جسر قسنطينة بحي مقنوش وحي عين المالحة وحي عين النعجة وحي الحبقي وسونلغاز 02 وحي بيوتيك السمار، بلدية بئر خادم بحي 108 مسكن السوق الجواري تيقصراين طاهر بوشات، بلدية سحاولة بحوش الطبيب وجنان نجار شارع مصباحي حميدو سحاولة.

المقاطعة الإدارية لبوزريعة:

بلدية بوزريعة بحي بوحمام وحي بوسكول وBeausejourو Carnot، بلدية بني مسوس بسيدي يوسف والسد بني مسوس.