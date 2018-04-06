الأطباء المقيمون تخصص طب الأسنان يواصلون الإضراب

نفى الأطباء المقيمون تخصص طب الأسنان، خبر توقفهم عن الإضراب، عكس ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام.

وأوضح محمد طايلب في ندوة صحفية عقدت بمقر نقابة ممارسي الصحة العمومية، أنه تم إصدار بيان يؤكد مواصلة الأطباء للإضراب.

وبخصوص الإضراب الذي يبقى مفتوح لحد الآن، أكد الأطباء المقيمون، أنهم لا يتحملون حالة المريض.

باعتبار أن المريض بالجزائر يعاني، من قبل إضراب الأطباء.

وبخصوص شبح السنة البيضاء، أكد الأطباء المقيمون أنه لا يخيفهم.

وأضافوا، أن الإعلان عن السنة البيضاء، سيكون من طرف الجهات الرسمية، وليس من طرف الأطباء المقيمين.

وتابع الأطباء المقيمون، أنهم لم يقاطعوا الجلسة مفتوحين للحوار مع وزارة الصحة

كما أبدى الأطباء المقيمون إستعداداهم لسماع لأي اقتراحات من طرف الوزارة.

وقال طايلب:”أن 15 ألف طبيب مقيم، تفاجأ من حذف العديد من المقترحات، التي سجلت خلال الإجتماع.

الأمر الذي أدى إلى قرار مواصلة الإضراب- حسب ممثلي الأطباء المقيمين-.