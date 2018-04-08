«الأطباء المقيمون فاجأوني بمطالب غير واضحة.. ولم نقض بعد على بوحمرون»

قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، إن أبواب الحوار ما تزال مفتوحة أمام الأطباء المقيمين للتكفل بانشغالاتهم المرفوعة، موضحا أن ممثلي الأطباء فاجأوه بعد اجتماعه بهم قبل أيام بمطالب أخرى لم تذكر سابقا، مما استدعى التحضير لاجتماع آخر قصد مناقشة باقي النقاط العالقة.
وأوضح الوزير حسبلاوي خلال ندوة صحافية على هامش الاحتفال باليوم العالمي للصحة في بسكرة، أن بعض مطالب الأطباء المحتجين أضحت غير مفهومة رغم تأكيده على ضرورة التواصل معهم ومناقشة المشاكل العالقة. من جهة أخرى، جدد المسؤول الأول بقطاع الصحة تأكيده على التحكم في انتشار داء «بوحمرون» رغم اعترافه بعدم القضاء عليه نهائيا، مرجعا سبب ارتفاع حالات الإصابة وانتشار رقعتها إلى عدم التلقيح من طرف العديد من العائلات التي سجلت إصابات وسط أفرادها خصوصا بين الأطفال.
كما أشار الوزير حسبلاوي إلى انتشار الداء عبر عدة دول في العالم، مفندا الإشاعات التي تشير إلى تواجده ببلادنا فقط دون غيرها من البلدان، حيث أرجع في حديثه سبب تفاقم حالات الإصابة إلى وقوع إشكالية حول التلقيح سنتي 2015 و2016، قال إنها كانت السبب في تفشي الداء بالطريقة التي عرفها، مؤخرا، مبديا في الوقت ذاته ارتياحه للتجاوب الإيجابي للمواطنين الذين تفاعلوا مع نداءات وزارة الصحة بضرورة تلقيح أبنائهم بعد تأكدهم من فعالية وإيجابية اللقاح الذي اعتبره مفيدا بدرجة أكبر من تداعياته من إصابات.
كما تطرق الوزير حسبلاوي إلى جهود الرعاية الصحية التي تقوم بها الدولة، والتي قال إنها أدت إلى تطور ملحوظ في متوسط العمر المتوقع الذي ارتفع من مستوى يقل عن 50 عاما خلال الاستقلال إلى أكثر من 78 عاما السنة الفارطة، مجددا حرصه على ضرورة توفير خدمة صحية مجانية ملائمة لجميع المواطنين عبر مختلف أرجاء الوطن.
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