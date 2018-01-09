الأطباء المقيمون في وقفة إحتجاجية بمستشفى مصطفى باشا

إنعكس إرتفاع الأسعار في المواد الإستهلاكية على صانعي حلويات الأفراح.
فبالنسبة لصانعي الحلويات، اصبح غلاء المكسرات المستعملة في صناعة الحلويات يهدد نشاطهم.
غلاء اسعار المكسرات سيدفع الكثيرين…
أوقف أفراد الأمن الحضري الخامس بالبليدة 8 أشخاص، قاموا بسرقة منزل ومسجد في طور الإنجاز، ببلدية بوعرفة ولاية البليدة.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى "النهار أونلاين"، فقد…
ألقت مصالح الضبطية القضائية لأمن دائرة بوينان، القبض على شخصين يروجان المخدرات وسط المدينة بولاية البليدة.
وقائع القضية تعود إلى انتباه عناصر الشرطة لشخصين على متن…
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