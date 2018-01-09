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الأطباء المقيمون في وقفة إحتجاجية بمستشفى مصطفى باشا

أخبار الجزائر
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الأطباء المقيمون في وقفة إحتجاجية بمستشفى مصطفى باشا
بقلم أمينة لعلالي

نظم، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الأطباء المقيمين بمستشفى مصطفى باشا، وقفة احتجاجية للمطالبة بتلبية احتياجاتهم.

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