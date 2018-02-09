الأطباء المقيمون يحتجون يوم الإثنين

قرّرت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين، تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الإثنين القادم، بالعاصمة.

وحسب بيان للتنسيقية تحوز “النهار أونلاين” نسخة منه اليوم، فإن قرار اللجوء إلى الإحتجاج، بعد فشل وزارة الصحة في التكفل بمطالبهم.

وأكد بيان التنسيقية، أن احتجاج مستمر إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة المهنية والاجتماعية، لدى مصالح الوزير حسبلاوي.

ووصفت التنسيقية الاحتجاج، بالمعركة التي تهدف إلى تطوير قطاع الصحة في الجزائر، والمساهمة في بناء الوطن.

للتذكير، فإن مطالب التي يرفعها الأطباء المقيمون تتمثل في، إعادة النظر في إجبارية الخدمة المدنية.

إضافة إلى ترقية الحقوق الاجتماعية للطبيب المقيم ، وتحسين وضعية التكوين في التخصصات الطبية.