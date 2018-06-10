عبر الأطباء المقيمون اليوم الأحد بالعاصمة عن استعدادهم لاستئناف الحوار مع الوصاية.

وأبدى مكتب التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين “كامرا” خلال ندوة صحفية استعدادهم العودة الحوار مع وزارتي الصحة والتعليم العالي.

معبرين عن أسفهم للصمت الذي ساد الشهر الأخير بالرغم من إعلان التنسيقية نيتها العودة إلى المناوبات في حالة الاستجابة للتفاوض.

ودعت عضو بالمكتب الدكتورة زهيرة عفيري بالمناسبة إلى ضرورة وضع حد للإضراب الذي دام أكثر من 8 أشهر.

مثمنة التقدم في الحوار الذي جمع التنسيقية بوزارة الصحة وأسفر عن تقديم اقتراحات.

في حين لم تتلق التنسيقية اية اقتراحات من طرف وزارة التعليم العالي.