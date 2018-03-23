الأطباء المقيمون يقاضون المستشفيات

ينتظر الأطباء المقيمون، القرارت التنفيذية الخاصة بخصم الأجور، لرفع دعوة قضائية ضد إدارة المستشفيات التي خصمت أجورهم لمدة شهرين.

وأكد ممثل الأطباء المقيمين محمد طايلب في إتصال هاتفي لـ”النهار أونلاين”، أن إدارة المستشفيات رفضت تسليمهم القرارات التنفيذية لتجميد الأجور.

مؤكدا أن سيتم رفع دعوة قضائية ضد إدارة المستشفيات، التي تمارس التضييق، والخصم غير المبرر، في أجور الأطباء المقيمين.

فيما يتسمك الأطباء المقيمون بقرار مقاطعة إمتحان نهاية التخصص في يومه الثاني تخصص طب العظام، المقرر إجراءه غدا، بكليات الطب.

وقال ممثل الأطباء” أن وزارتي التعليم العالي والبحث العليم، والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تلتزمان الصمت، لملفات هذه الشريحة”.

للإشارة فقد إجتاز خمسة أطباء مقيمين، امتحان نهاية التخصص طب العيون، فيما قاطع الأطباء المقيمون هذا الإمتحان، وبنسبة 100 بالمائة.

ودخل الاطباء المقميون في إضراب مفتوح لأكثر من خمسة أشهر، للضغط على مصالح وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالتكفل بمطالبهم.