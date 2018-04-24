الأطباء المقيمون ينظمون اليوم تجمعا بالعاصمة

نظم العشرات من الأطباء المقيمين, المضربين منذ ستة اشهر، اليوم الثلاثاء، تجمعا بساحة الأمير عبد القادر بالجزائر العاصمة.

وجاءت هذه الوقفة للتعبير عن مشاكلهم وعن رفضهم لمشروع قانون الصحة المعروض حاليا على البرلمان في شقه المتعلق بالخدمة المدنية.

وقد قام الأطباء المقيمون بهذا التجمع تلبية لنداء التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين كامرا وسط اجراءات امنية مشددة لكون المسيرات ممنوعة بالعاصمة.

وحاول الاطباء الالتحاق بمبنى البرلمان أين يتم مناقشة مشروع قانون الصحة الذي ابقى على الخدمة المدنية التي يطالب الاطباء المقيمون بإلغاء اجباريتها.

وقد واصل الأطباء المقيمون وقفتهم الاحتجاجية بمستشفى مصطفى باشا الجامعي تنديدا بتوقيف عدد من زملائهم من طرف الشرطة خلال هذا التجمع .

وكانت التنسيقية قد اعلنت أمس في بيان لها انها ستنظم وقفة احتجاجية هذا الاسبوع بالجزائر العاصمة.

وغير مستبعدة إمكانية وقف المداومات داخل المستشفيات في حالة عدم الاستجابة إلى مطالبها.

وتتعلق مطالب التنسيقية بإعادة النظر في القانون الأساسي وحق في الإعفاء من الخدمة العسكرية واعادة النظر في اجبارية الخدمة المدنية

ايضا تحسين الظروف المهنية والبيداغوجية والحق في الخدمات الاجتماعية.

للإشارة كانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قد استقلبت ممثلين عن التنسيقية في آخراجتماع جمع الطرفين في 16 افريل الماضي.