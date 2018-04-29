الأطباء المقيمين رفضوا الإجتماع مع وزارة الصحة

أكد المستشار بوزارة الصحة سليم بلقسام، أن الأطباء المقيمين رفضوا دعوة الوزارة للإجتماع.

وأضاف بلقسام أن الإجتماع كان من المفترض أن يحضره وزير الصحة والأمين العام للوزارة بالإضافة إلى الأمين العام لوزارى التعليم العالي.

وكذا عميد كلية الطب بالجزائر وإطارات أخرى.

مشيرا إلى أنهم تفاجؤوا بقرار الممثل الأطباء المقيمين برفض المجيئ إلى الوزارة من أجل حضور الإجتماع.

وأضاف ذات المتحدث، أنه سيتم ضمان المناوبة الطبية للتكفل بالمرضى في المستشفيات وتطبيق القانون ضد المخالفين.

من جهته أكد بلقسام، أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة مع الأطباء المقيمين.