الأطباء المقيمين يرفضون العودة ويواصلون الاحتجاج

قرّرت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين،اليوم الأحد،عدم العودة إلى العمل ومواصلة الإضراب الذي شرعوا فيه منذ أزيد من 6 أشهر.

وحسب بيان للتنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين تحوز النهار اونلاين على نسخة منه،فقد قرّر الاطباء المقيمين مواصلة الاضراب.

وأوضحت التنسيقية في بيانها، أنها كانت قد أكدت إستعدادها العودة إلى ضمان المناوبات، بداية من اليوم 3 جوان.

بشرط أن يتم استدعاهم من قبل وزارة الصحة إلى طاولة الحوار قبل هذا التاريخ.

غير أن الجهات المعنية لم ترد على ذلك ، حسب ما ورد في بيان التنسيقية.

و أكدوا المضربون تمسكهم بالمطالب التي رفعوها منذ 14 نوفمبر 2017.

كما جددوا الأطباء المقيمين استعدادهم إلى أي حوار بناء ،مع وزارتي الصحة والتعليم العالي.