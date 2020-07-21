الأطباء بمستشفى مسلم الطيب يعودون للاحتجاج بمعسكر

تجمهر صبيحة اليوم, الثلاثاء، عدد من الأطباء و مستخدمي الصحة العاملين بمستشفى مسلم الطيب أمام مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية ، احتجاجا عن ظروف عملهم المزرية التي تزداد سوءا مع الوقت بسبب النقص الفادح المسجل في الأطباء و الممرضين .

و يستنجد 7 اطباء مناوبين بمستشفى مسلم الطيب بالجهات الوصية على قطاع الصحة من أجل تدعيم المستشفى ب 4 اطباء عامين و تعزيز السلك شبه طبي بالممرضين من أجل تخفيف الضغط عنهم و ضمان التكفل الأمثل بالمواطنين ،على مستوى مصلحة الاستعجالات لمسلم الطيب التي تستقبل زهاء 100 حالة مرضية يوميا ،اضافة الى حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 ، الذين يتم توجيهمم الى مصلحة الاستعجالات بسبب غياب الإمكانيات على مستوى مصلحة العزل بعيادة سيدي امحمد.

و أوضح الأطباء المحتجين انهم يضمنون المناوبة الطبية طيلة أيام الأسبوع بمعدل طبيبين يوميا اضافة الى تكليفهم بمهام المتابعة الطبية للمصالح التي تم نقلها من مستشفى يسعد خالد ، مستعرضين جملة المشاكل التي يواجهونها يوميا بداية من الفوضى في توجيه المصابين بالفيروس ، الى غياب مصلحة للانعاش و زيادة على الاعتداءات المتكررة عليهم من طرف مرافقي المرضى.